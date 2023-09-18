رابطة ابطال افريقيا /الدور التمهيدي الثاني- ذهابا): النتائج

في ما يلي نتائج جزئية لمباريات الدور الثاني التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 التى جرت ايام الجمعة و السبت و الاحد.
الجمعة 15 سبتمبر 2023
بومامورو (بوروندي)- ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) 0-4
الجمعة 15 سبتمبر 2023
بومامورو (بوروندي)- ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) 0-4
السبت 16 سبتمبر
المريخ (السودان)- يونغ افريكانز (تنزانيا) 0-2
باورز ديناموس (زامبيا)- سيمبا (تنزانيا) 2-2
النجم الساحلي (تونس)- جمعية الفار (المغرب) 1-0
ريال بماكو (مالي)- نادي نواديبو (موريتانيا) 0-3
الاحد 17 سبتمبر
اتحاد صونغو (الموزمبيق) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 1-2
بيغ بوليتس (مالاوي)- تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 0-1
جوابانغ غالاكسي (بوتسوانا)- اورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) 1-0
الجيش الرواندي ( رواند)- بيراميدز (مصر) 0-0
بريميرو اغوسطو (انغولا)- الهلال (السودان) 0-0
ميدياما سبورتينغ (غانا)- حورويا كوناكري (غينيا) 3-1
نادي الجمارك (بوركينا فاسو)- الترجي التونسي 0-1
بو رانجرس (سيراليون)- شباب بلوزداد (الجزائر) 1-3
حافيا كوناكري (غينيا)- الوداد البيضاوي (المغرب) 1-1
اهلي بنغازي (ليبيا)- اسيك ميموزا (كوت ديفورا) يوم 18 سبتمبر
سان جورج (اثيوبيا)- الاهلي (مصر) اجلت الي 24 سبتمبر.
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