رابطة ابطال افريقيا /الدور التمهيدي الثاني- ذهابا): النتائج

في ما يلي نتائج جزئية لمباريات الدور الثاني التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم 2023- 2024 التى جرت ايام الجمعة و السبت و الاحد.



الجمعة 15 سبتمبر 2023

بومامورو (بوروندي)- ماميلودي صاندونز (جنوب افريقيا) 0-4



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السبت 16 سبتمبر



المريخ (السودان)- يونغ افريكانز (تنزانيا) 0-2

باورز ديناموس (زامبيا)- سيمبا (تنزانيا) 2-2

النجم الساحلي (تونس)- جمعية الفار (المغرب) 1-0

ريال بماكو (مالي)- نادي نواديبو (موريتانيا) 0-3



الاحد 17 سبتمبر



اتحاد صونغو (الموزمبيق) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 1-2

بيغ بوليتس (مالاوي)- تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 0-1

جوابانغ غالاكسي (بوتسوانا)- اورلاندو بيرايتس (جنوب افريقيا) 1-0

الجيش الرواندي ( رواند)- بيراميدز (مصر) 0-0

بريميرو اغوسطو (انغولا)- الهلال (السودان) 0-0

ميدياما سبورتينغ (غانا)- حورويا كوناكري (غينيا) 3-1

نادي الجمارك (بوركينا فاسو)- الترجي التونسي 0-1

بو رانجرس (سيراليون)- شباب بلوزداد (الجزائر) 1-3

حافيا كوناكري (غينيا)- الوداد البيضاوي (المغرب) 1-1

اهلي بنغازي (ليبيا)- اسيك ميموزا (كوت ديفورا) يوم 18 سبتمبر

سان جورج (اثيوبيا)- الاهلي (مصر) اجلت الي 24 سبتمبر.