فريق جندوبة الرياضية ينهي تربصه بعين دراهم ويفوز وديا على الفريق الثاني للاولمبي الباجي 4-صفر

انهى فريق جندوبة الرياضية تربصه التحضيري الذي اجراه بمركز التربصات بعين دراهم منذ يوم 11 سبتمبر الجاري بقيادة المدرب هيكل العياري ومساعده رضا السعيدي



ويستعد الفريق لخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي تنطلق يوم 7/8 اكتوبر المقبل

وتفوق فريق جندوبة الرياضية امس وديا على الفريق الثاني للاولمبي الباجي بنتيجة 4-صفر كما اجرى الفريق مباراة ودية خلال تربصه بعين دراهم تفوق فيها على فريق هلال شلغوم العيد الجزائري بنتيجة 1-0



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وكان الفريق انهزم في بداية التحضيرات امام نادي أولمبيك بارادو الجزائري بهدف مقابل صفر.



ويذكر ان هيئة النادي تعاقدت مع عدد من اللاعبين لاثراء رصيد الفريق على غرار بلال العوني الذي يشغل خطة متوسط ميدان قادم من النادي الرياضي البنزرتي وشوقي زيتوني الذي يشغل خطة مدافع محوري وسبق له وأن تقمص أزياء أولمبيك الكاف ونادي مكثر وسبورتينغ المكنين اضافة الى أسامة بن مليحة ( مواليد 1999 ) ويشغل خطة لاعب رواق سبق له وأن تقمص أزياء كل من النادي الصفاقسي وقوافل قفصة والنادي القربي والملعب الرياضي الصفاقسي .

وسيخوض فريق جندوبة الرياضية بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى الى جانب شبيبة القيروان -امل حمام سوسة -سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة -مرجان طبرقة

