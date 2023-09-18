Babnet

الرابطة الثانية: أمل جربة يتعاقد مع اللاعب حسان المولهي ويواصل تربصه المغلق بطبرقة وعين دراهم

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 13:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن أمل جربة عن تعزيز أكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب حسان المولهي قادم من نادي حمام الأنف في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد.
و يواصل أمل جربة استعدادته لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية، باجراء تربص مغلق بطبرقة و عين دراهم.
و من المقرر أن يخوض أمل جربة غمار منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2023 - 2024 ضمن المجموعة الثانية، الى جانب فرق مستقبل قابس -مكارم المهدية- الملعب القابسي - سبورتينغ المكنين - امل الرقبة - الترجي الجرجيسي -اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة - مستقبل الرجيش - محيط قرقنة - نسر جلمة.
تجدر الاشارة الى أنّ عملية سحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024 بمجموعتيها الاولى والثانية ستجرى يوم الاربعاء20 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات الصحفية بالادارة الوطنية للتحكيم حسب ما اعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273430


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:44
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet38°
37° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
39°-25
39°-25
35°-26
32°-23
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*