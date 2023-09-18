الرابطة الثانية: أمل جربة يتعاقد مع اللاعب حسان المولهي ويواصل تربصه المغلق بطبرقة وعين دراهم

أعلن أمل جربة عن تعزيز أكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب حسان المولهي قادم من نادي حمام الأنف في شكل إنتقال حر لمدة موسم واحد.

و يواصل أمل جربة استعدادته لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية، باجراء تربص مغلق بطبرقة و عين دراهم.

و من المقرر أن يخوض أمل جربة غمار منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2023 - 2024 ضمن المجموعة الثانية، الى جانب فرق مستقبل قابس -مكارم المهدية- الملعب القابسي - سبورتينغ المكنين - امل الرقبة - الترجي الجرجيسي -اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة - مستقبل الرجيش - محيط قرقنة - نسر جلمة.

تجدر الاشارة الى أنّ عملية سحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024 بمجموعتيها الاولى والثانية ستجرى يوم الاربعاء20 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات الصحفية بالادارة الوطنية للتحكيم حسب ما اعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

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