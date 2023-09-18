Babnet

دورة غودلاخارا للتنس - (زوجي) انس جابر وبايتون ستيمس الى ثمن النهائي

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 09:31 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تاهلت انس جابر ورفيقتها الامريكية بايتون ستيمس الى الدور ثمن النهائي من دورة غودلاخارا للتنس ( منافسات الزوجي) بعد فوزهما البارحة في الدور السادس عشر على البريطانييين اوليفيا نيكولس واليسيا برنات 6-3 و6-2...

وسيلاقي الزوجي ( جابر وستيمس ) في الدور المقبل الثنائي تايلور تاوسند من الولايات المتحدة الامريكية والكندية ليلى فرننداز


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273416


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:44
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet36°
34° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
37°-27
37°-26
32°-26
30°-24
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*