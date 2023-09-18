دورة غودلاخارا للتنس - (زوجي) انس جابر وبايتون ستيمس الى ثمن النهائي

تاهلت انس جابر ورفيقتها الامريكية بايتون ستيمس الى الدور ثمن النهائي من دورة غودلاخارا للتنس ( منافسات الزوجي) بعد فوزهما البارحة في الدور السادس عشر على البريطانييين اوليفيا نيكولس واليسيا برنات 6-3 و6-2...



وسيلاقي الزوجي ( جابر وستيمس ) في الدور المقبل الثنائي تايلور تاوسند من الولايات المتحدة الامريكية والكندية ليلى فرننداز

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