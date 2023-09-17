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كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - النادي الافريقي ينهزم امام دار باهير الاثيوبي بهدفين لصفر

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 15:51 قراءة: 0 د, 10 ث
      
انهزم النادي الافريقي امام فريق دار باهير كينيما الاثيوبي بهدفين لصفر، اليوم الاحد، باديس ابيبا، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.

وسيقام لقاء الاياب يوم 1 اكتوبر القادم بملعب رادس.


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