كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - النادي الافريقي ينهزم امام دار باهير الاثيوبي بهدفين لصفر
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الأحد 17 سبتمبر 2023 | 2 ربيع الأول 1445
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