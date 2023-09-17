كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - النادي الافريقي ينهزم امام دار باهير الاثيوبي بهدفين لصفر

انهزم النادي الافريقي امام فريق دار باهير كينيما الاثيوبي بهدفين لصفر، اليوم الاحد، باديس ابيبا، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.



وسيقام لقاء الاياب يوم 1 اكتوبر القادم بملعب رادس.

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