صفاقس: إخلاء ساحة "رباط المدينة" بمنطقة باب الجبلي ووضع حد لتواجد المهاجرين غير النظاميين بها

في إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق، التي تنفذها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس، تم فجر اليوم الأحد، إخلاء ساحة "رباط المدينة" بمنطقة باب الجبلي والنافورة الكبيرة، التي تتوسط المفترق، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن شهرين كاملين.



وأفاد معتمد صفاقس المدينة خليل العكروتي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملات لا زالت متواصلة حيث سيتم إخلاء ساحة حديقة الأم والطفل بباب الجبلي "التي لا تزال تعرف تواجدا عشوائيا للمهاجرين خاصة من الجالية السودانية"، وفق قوله.





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يشار الى ان المواطنين بصفاقس، أطلقوا نداءات متكررة للسلط العمومية وعبر وسائل الإعلام للمطالبة بوضع حد للتدفق الكبير للمهاجرين بشكل عشوائي، وإيجاد حلول للمظاهر السلبية التي رافقته على المستوى البيئي والصحي والاجتماعي والإنساني الصعب، الذي افرزه التدفق الكبير للآلاف من المهاجرين بشكل يومي ومستمر دون أن يرافقه تأطير من الدولة والمنظمات.



كما سجلت الجهة في الأسابيع الماضية اشتباكات بين المهاجرين والمتساكنين، بالاضافة الى حالات عنف وجرائم قتل، هي الآن محل تتبع قضائي في محاكم الجهة.