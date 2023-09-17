توزر: فريق من الأطباء المختصين من معهد صالح عزيز يؤمنون عيادات في الامراض السرطانية يوم 22 سبتمبر

يؤمن فريق من أطباء الاختصاص من معهد صالح عزيز للأمراض الورمية يوم 22 سبتمبر الجاري، عيادات لفائدة مرضى الأورام السرطانية، في إطار تقريب الخدمة وضمن برنامج الاتفاقية المبرمة بين المعهد والمستشفى الجهوي بتوزر، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، والتي انطلق تنفيذها منذ ديسمبر 2022، وفق المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.



وبين المصدر ذاته، لصحفية "وات" أن الفريق يؤمن هذه العيادات للمرة الخامسة، وهي لفائدة جميع المرضى الذين لديهم ملفات ومواعيد بمعهد صالح عزيز، على أن يتم قبول جميع أنواع الأورام في هذه العيادات، وذلك الى جانب تامين الأطباء لحلقات تكوين لفائدة القوابل، فيما يخص تشخيص ومتابعة الأورام الانثوية.





...



وبين أن الإدارة الجهوية للصحة بصدد الاعداد لبرنامج الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، من خلال عقد جلسات من عدة أطراف وضبط البرنامج، حيث تم اعداد برنامج تحسيسي وأنشطة طبية لتقصي الأورام الانثوية "سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم"، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري.