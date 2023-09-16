وزيرة البيئة: الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي رؤية من 5محاور من اجل تنمية مستدامة تحقق التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات الايكولوجية

بينت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ان الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تقوم على 5 محاور رئيسية تصب جميعها في اتجاه اعتماد تنمية مستدامة ومتكيفة مع المتغيرات المناخية ، وتحقق التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية ، وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية وتساعد على الحد من الكوارث الطبيعية . وتتناغم مع المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها تونس.



واضافت الوزيرة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان محاور هذه الاستراتيجية تتوزع على الحوكمة البيئية الفاعلة من قبل كل الأطراف المتدخلة واليات التصرف والتمويل ، والعمل في مجال التغييرات المناخية على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة ، والانبعاثات الكربونية ، والتأقلم مع تأثيرات هذه التغيرات ، ضمن رؤية متكاملة تتواصل الى افق 2050 .

كما تشمل هذه المحاور ، حماية المحيط و العناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي ، والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات الرشيدة ، والمحور الخامس يتعلق بالمكتسبات المعرفية والثقافية والتكنولوجية والبحث العلمي المرتبط بهذا المجال وبمجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق .



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واعتبرت الوزيرة ان هذه الاستراتيجية تمثل رؤية متطورة تستجيب لأهداف التنمية المستدامة وتسعى لتغيير السلوكيات ولتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على التنوع البيولوجي وضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية.



وتتطلع الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية الى العمل على القضاء نهائيا على النقاط السوداء للتلوث ومعالجة الاشكاليات اليئية المسببة له و تطوير كفاءات الموارد البشرية المختصة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.