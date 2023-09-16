الدورة الدولية المفتوحة لتنس السيدات " الياسمين بالمنستير بمشاركة 32 لاعبة منهن انس جابر وفينوس وليامز

تحتضن مدينة المنستير الدورة الدولية الثانية المفتوحة لتنس السيدات فئة 250 نقطة "دورة الياسمين المفتوحة" في نسختها الثانية من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من نجمات التنس العالمي وعلى راسهن أنس جابر وفينوس وليامز

وتشارك في الدورة 32 لاعبة تنس وستكون الهولندية روس ارنتشا (المصنفة 47 عالميا ) مصنفة ثانية في الدورة



وأفادت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي اليوم خلال ندوة صحفية بالمنستير أنّ قائمة اللاعبات اللواتي ستشاركن في هذه الدورة ستغلق اليوم مشيرة إلى أنّ النسخة الأولى من دورة الياسمين المفتوحة للتنس حققت نجاحا وعرفت صدا واسعا خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة يقينها بان الدورة الثانية ستعرف مزيد النجاح .



...





وأوضحت أنّ جميع اللاعبات سيقمن في نفس النزل الذي يحتضن فعاليات دورة الياسمين المفتوحة نسخة 2023.

وعلى صعيد متصل قالت المولهي أن التذاكر ستكون متاحة على الخط للعموم بداية يوم غد الاحد وسيقع بيع كلّ التذاكر. وقد تم فتح الباب للنوادي منذ الأمس مع تخصيص تخفيضات ..



ومن جهته أفاد مدير الدورة شهاب بلحاج يوسف

خلال ندوة صحفية انّه يحق للمنظمين اشراك فقط لاعبة واحدة مصنفة من العشرة الأوائل ضمن التصنيف العالمي في الدورة مؤكدا ان البطلة التونسية أنس جابر ستشارك في هذه البطولة

كما ستشارك في البطولة فينوس وليامز التي كانت مصنفة رقم واحد في العالم والمتحصلة على 50 لقب في مسيرتها الرياضية معتبرا ان في مشاركتها دعم كبير لصورة البطولة .

واوضح شهاب بلحاج يوسف أن العديد من اللاعبات أردن المشاركة في دورة المنستير غير أنّه لا يمكن ن قبول سوى 32 في الجدول النهائي و16 لاعبة في الادوار التأهيلية .

وقال ان المستوى سيكون متقاربا حيث ان عديد اللاعبات تصنيفهن بين 50 و70 عالميا مؤكدا على ان الدورة ستكون ذات مستوى عالي من فئة 250 نقطة.



ومن جهة اخرى افاد منظمون ان توافد اللاعبات على مدينة المنستير سيبدا يوم 12 أكتوبر المقبل . وستقام الأدوار التمهيدية بين 14 و15 أكتوبرالمقبل بمشاركة 16 لاعبة ستترشح من بينهن أربع لاعبات إلى الأدوار النهائية.

وستجري الأدوار الأولى يومي 16 و17 أكتوبر على ان تنطلق المقابلات على الساعة 11 صباحا بيما سيكون الدور النهائي يوم الأحد 22 أكتوبر على الساعة الثانية بعد الزوال حسب نفس المصدر



واعرب شهاب بلحاج يوسف عن أمله أن تبلغ أنس جابرالدور النهائي للبطولة وأن تفوز بلقب دورة الياسمين. وقال إن 250 ألف دولار ستقسم على مسابقتي الزوجي والفردي .



ومن جهته افاد الرئيس المدير العام للنزل الذي سيحتضن البطولة إنّ الدورة الأولى حققت نجاحا باعتبار أنّ أنس جابر هي أحسن سفيرة لتونس متوقعا أن يتواصل العقد المبرم لإحتضان هذه التظاهرة الرياضية مشيرا إلى أنّه مقارنة بالسنة الفارطة فقد تم تحسين ملعبي التنس وتم تركيز مدارج.

وقال إنّ المساعي تتجه لإحتضان دورة دولية لتنس الرجال.