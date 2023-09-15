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الملاكمة التونسية خلود الحليمي تحرز ذهبية ضمن الدورة الترشيحية لاولمبياد باريس 2024

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 20:00 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توجت الملاكمة التونسية خلود الحليمي اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لمنافسة (وزن 57 كلغ) ضمن الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تحتضنها العاصمة السينغالية داكار اثر فوزها في لقاء الدور النهائي على الكونغولية ساكوبي ماتشو .
وكانت خلود الحليمي قد ضمنت بطاقة تأهلها الى الالعاب الاولمبية القادمة باريس 2024 بعد فوزها امس الخميس على السنغالية ديالو مارياتو بايقاف النزال وترشحها الى الدور النهائي ضمن منافسات الدورة الترشيحية الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.
يذكر ان خلود الحليمي كانت قد شاركت في اولمبياد طوكيو 2020+1

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