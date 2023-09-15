دورة إفريقيا للرقبي السباعي : 12 بلدا من بينها تونس من اجل 3 مقاعد في أولمبياد باريس-2024

سيشارك المنتخب التونسي للرقبي السباعي في الدورة الافريقية التأهيلية النهائية التي ستجرى يومي السبت و الاحد بعاصمة زيمبابوي هراري بمشاركة 12 منتخبا ستتنافس على ثلاث مقاعد مؤهلة لمنافسات الرقبي السباعي للألعاب الأولمبية باريس-2024.

وستكون دورة إفريقيا للرقبي السباعي بهراري آخر محطة فاصلة لممثلي القارة السمراء لمنح ثلاث بطاقات تأهيلية لأولمبياد باريس-2024, حيث تم توزيع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات.

وأوقعت عملية القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الاولى بمعية منتخبات جنوب إفريقيا ومدغشقر و كوت ديفوار, بينما تتكون المجموعة الثانية من كينيا وزامبيا و ناميبيا ونيجيريا في حين تتالف المجموعة الثالثة من الجزائر و الزيمبابوي و اوغندا وبوركينافاسو.





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ويتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة مباشرة إلى الموعد الأولمبي, في حين يتحول أصحاب المركز الثاني إلى دورة الباراج الفاصلة.

وبالإضافة إلى الثلاثي المتأهل عن طريق دورة هراري, يمكن تواجد ممثل رابع عن القارة السمراء في أولمبياد باريس-2024, في حال نجاح منتخب جنوب إفريقيا في التأهل من خلال كأس العالم للرقبي السباعي.