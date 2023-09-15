صفاقس : تواصل تعطل رحلات "اللود" من والى جزيرة قرقنة يتسبب في تعطيل العودة المدرسية والخدمات الطبية وحالة من الاحتقان في صفوف المسافرين

ما زالت رحلات بواخر اللود في الاتجاهين بين صفاقس وجزيرة قرقنة، معطلة منذ الرابعة والنصف من مساء امس الخميس، وذلك بسبب تعمد عدد من مراكب الصيد، في عرض البحر على مستوى مدخل ميناء سيدي يوسف (بقرقنة)، منع مرور بواخر الشركة الجديدة للنقل بقرقنة نحو صفاقس، على خلفية ظاهرة الصيد العشوائي او ما يعرف بـ"الصيد بالكيس"، وفق ما اكده مصدر مسؤول بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.



وتسببت هذه الوضعية في تعطيل العودة المدرسية في جزيرة قرقنة لعدم وصول تعزيزات من حافلات النقل المدرسي من صفاقس وعدم التحاق عدد من الاطارات التربوية بمراكز عملهم بجزيرة قرقنة، وتعطل الخدمات الطبية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة، لعدم توفر اطباء الاختصاص، وفق ما افاد به مسؤول محلي بجزيرة قرقنة صحفية "وات"





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وخلف هذا الوضع عموما، حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المسافرين العالقين في محطة اللود في كل من صفاقس وجزيرة قرقنة.



من ناحيته، ذكر المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، ان الاتصالات جارية مع كل الاطراف ذات العلاقة بمسألة تعطل رحلات المسافرين بين قرقنة وصفاقس، منذ مساء امس الخميس، من اجل حلحلة الوضع في الساعات القريبة القادمة، مشددا على اضطرار السلط الجهوية والامنية تطبيق القانون ان اقتضى الامر ذلك.