الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستور يومي السبت 16 والاحد 17 سبتمبر:



السبت 16 سبتمبر

المجموعة الأولى



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في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - القوافل الرياضية بقفصة (15:30 س)

الحكم: أسامة بن اسحاق

في الملعب البلدي بسليمان

المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان (15:30 س)

الحكم: نعيم حسني

الأولمبي الباجي (معفى )



الأحد 17 سبتمبر

المجموعة الثانية

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي البنزرتي (15:30 س)

الحكم: الصادق السالمي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 15:30س)

الحكم: كريم الخميري

في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( 15:30س)

الحكم: يسري بوعلي

الترجي الرياضي التونسي (معفى)



الخميس 21 سبتمبر

المجوعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي ( 15:30س)

الحكم: يحدد لاحقا