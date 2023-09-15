الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستور يومي السبت 16 والاحد 17 سبتمبر:
السبت 16 سبتمبر
المجموعة الأولى
السبت 16 سبتمبر
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - القوافل الرياضية بقفصة (15:30 س)
الحكم: أسامة بن اسحاق
في الملعب البلدي بسليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان (15:30 س)
الحكم: نعيم حسني
الأولمبي الباجي (معفى )
الأحد 17 سبتمبر
المجموعة الثانية
في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي البنزرتي (15:30 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 15:30س)
الحكم: كريم الخميري
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - النادي الرياضي الصفاقسي ( 15:30س)
الحكم: يسري بوعلي
الترجي الرياضي التونسي (معفى)
الخميس 21 سبتمبر
المجوعة الأولى
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الافريقي ( 15:30س)
الحكم: يحدد لاحقا
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