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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: عقوبات مالية ضد عدد من الاندية

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 17:58 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن اتخاذ جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية خلال اجتماعها الدوري المنعقد ظهر اليوم الاربعاء وذلك على النحو الاتي :

-معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ من اجل اشعال جماهيره للشماريخ دون رميها على ارضية الميدان خلال المباراة التي جمعته بنجم المتلوي يوم 2 سبتمبر الجاري
-معاقبة النادي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته باتحاد تطاوين يوم 2 سبتمبر الجاري.
...

-معاقبة اتحاد بن قردان بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره عند نهاية المباراة التي جمعته بالملعب التونسي وبخطية مالية قدرها 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة في ذات المباراة.
-معاقبة قوافل قفصة بتوبيخ من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة التي جمعته بالنجم الساحلي يوم 3 سبتمبر الجاري.


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