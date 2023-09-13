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أريانة: تسيير فريق متنقل للإحاطة بكبار السن داخل أسرهم بكل من سيدي ثابت والمنيهلة وقلعة الأندلس

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 21:04 قراءة: 1 د, 16 ث
      
بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة، وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية انطلقت جمعية العمل الاجتماعي والثقافي بحي سيدي مروان بمعتمدية سيدي ثابت في تسيير فريق متنقل للإحاطة بكبار السن مستحقي الخدمات الطبية والاجتماعية داخل أسرهم ضمن برنامج الفرق الطبية المتنقلة.

وأوضح بوسعيدي رئيس جمعية "العمل الاجتماعي الثقافي" في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن برنامج الإحاطة بكبار السن يشمل 50 مسنا من حاملي بطاقات الإعاقة وبطاقات العلاج المجانية وذات التعريفة المخفضة ممن تفوق أعمارهم 60 سنة ويقطنون بمناطق المنيهلة وسيدي ثابت وقلعة الأندلس.

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وسيتم، وفق ذات المصدر، القيام بزيارات للهؤلاء المسنين وأغلبهم دون سند أو مقيمين مع أقاربهم الذين هم بدورهم من ضعاف الحال، بمقرات سكناهم رفقة فريق طبي يتكون من طبيب وممرض وأخصائي نفساني، وذلك للوقوف على احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات صحية مثل النظارات الطبية والكراسي المتحركة وغيرها والعمل على توفيرها.

وأضاف بوسعيدي أنه يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل جمعية "العمل الاجتماعي والثقافي" في إطار اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة تحدد طرق تمويل البرنامج في إطار التمويل العمومي للجمعيات وأهدافه والسهر على حسن سيره.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم يوم أمس الثلاثاء، عقد جلسة عمل بمقر المندوبية بحضور رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية ورئيسة وحدة الدفاع الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ورئيس الجمعية وذلك لضبط برنامج عمل الفريق المتنقل وضبط القائمة النهائية للمستفيدين حرصا على توجيه الخدمات نحو مستحقيها.

جدير بالذكر أن جمعية "العمل الاجتماعي والثقافي" هي جمعية غير حكومية تأسست سنة 2018 وتنشط في المجالين الاجتماعي والثقافي بجهة سيدي ثابت وتتولى أيضا تقديم مساعدات للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل.


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