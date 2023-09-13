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حصيلة تصدي  وحدات الحرس الوطني لظاهرة التهريب والمضاربة

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 15:31 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تمكنت وحدات الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد إثر مداهمة مخزن عشوائي معد لتخزين العلف من حجز 3350 كلغ من العلف كان صاحبها يعتزم التفريط فيها بالبيع خارج مسالك التوزيع

كما تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بأريانة، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني الأربعاء، من ضبط شاحنة خفيفة محملة بــ 1,5 طن من مادة البطاطا كان ينوي صاحبها التفريط فيها بالبيع خارج المسالك القانونية، وصرح أنه اقتني البضاعة من مخازن تبريد بجهة راس الجبل بنزرت.

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وبالتنسيق مع الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنزرت و مصالح التجارة، تم مداهمة المخازن المذكورة حيث أمكن حجز حوالي 82 طن من ذات المادة و القاء القبض على مالكيهم .

وضبطت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية شاحنة خفيفة محملة بكمية هامة من علب السجائر التونسية و مادة المعسل كان ينوي صاحبها التفريط فيها بالبيع خارج مسالك التوزيع ، وتم مداهمة منزله حيث أمكن حجز كمية من الزيت المدعم بنية الاحتكار و المضاربة .
وحجزت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير يوم 10 سبتمبر ، 17 طنا من مادة السداري المدعم و مباشرة قضية عدلية في الموضوع متبعة ضد شركة مختصة في صنع الأعلاف.

و بمزيد التحري و بعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات المذكورة مقر الشركة حيث تم حجز ثلاثة (3) أذون تزود بمادة السداري مخالفة للإجراءات و التراتيب القانونية و حجز كمية أخرى من ذات المادة قدرت بحوالي 63 طن .

و أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على التصدي لظاهرة احتكار المواد المدعمة بغاية المضاربة فيها.، وعملها المستمر على مراقبة المستودعات خاصة منها التي لا تتوفر فيها شروط حفظ الصحة حفاظا على سلامة المواطنين .


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