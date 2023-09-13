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مباراة ودية - الجزائر تفوز على السنغال (1-0)

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره السنغالي بطل افريقيا بنتيجة (1-0) يوم الثلاثاء في مباراة ودية بملعب عبد اللاي وادي بمدينة ديامنياديو بالعاصمة دكار.
وسجل هدف المباراة فارس شايبي في الدقيقة 64.
وتدخل هذه المواجهة في اطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 بكوت ديفوار (المؤجلة الى 2024).
وتعود آخر مقابلة جمعت بين المنتخبين الجزائري والسينغالي الى تاريخ 19 جويلية 2019 بمناسبة نهائي كأس امم افريقيا بملعب القاهرة الدولي وعاد الفوز للخضر بهدف أمضاه المهاجم بغداد بونجاح وهو الذي منح به الجزائر اللقب القاري الثاني في تاريخها.
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