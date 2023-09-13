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اشغال إعادة التعشيب الطبيعي لملعب بوجمعة الكميتي بباجة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 09:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ستنطلق أشغال إعادة التعشيب الطبيعي لملعب بوجمعة الكميتي بباجة في شهر أكتوبر المقبل وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لولاية باجة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

كما تم الاعلان خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية خصصت لاحكام الإستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024 ومدى جاهزية مختلف المنشآت الرياضية لاحتضان التظاهرات الرياضية وذلك بحضور كافة الأطراف المعنية عن تركيز سبورة لامعة بالملعب بعد استكمال الاجراءات الخاصة بطلب العروض.

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وعلى صعيد اخر، تم التاكيد على ضرورة التسريع في إنجاز المشروع الخاص بإعادة تهيئة ملعب مركز تكوين الشبان لكرة القدم بباجة والانطلاق في الدراسات الخاصة بمشروع التعشيب الاصطناعي لملعب الرقبي بباجة الى جانب التعجيل باتمام إجراءات الاستشارة وإنجاز الأشغال الخاصة بمشروع تهيئة ملعب كرة السلة بشير بن كوسة بباجة.


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