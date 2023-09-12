وزارة التعليم العالي: منح الأولوية في السكن الجامعي بداية من 2023-2024 للطلبة من أبناء شهداء العمليات الارهابية





ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الطلبة المعنيين من الراغبين في الحصول على الأولوية في السكن الجامعي، الى التقدم الى دواوين الخدمات الجامعية بحسب مرجع النظر للمؤسسة الجامعية بمطلب في السكن الجامعي عبر منظومة السكن الجامعي بموقع "واب" ديوان الخدمات الجامعية المعني.

أخبار ذات صلة: وزارة التربية: تمكين أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وأعوان الديوانة وشهداء الثورة وج...

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنّه تقرّر بالتنسيق مع مؤسسة "فداء" منح الأولوية في السكن الجامعي بداية من السنة الجامعية 2023 - 2024 للطلبة من أبناء شهداء العمليات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء الثورة وجرحاها.ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الطلبة المعنيين من الراغبين في الحصول على الأولوية في السكن الجامعي، الى التقدم الى دواوين الخدمات الجامعية بحسب مرجع النظر للمؤسسة الجامعية بمطلب في السكن الجامعي عبر منظومة السكن الجامعي بموقع "واب" ديوان الخدمات الجامعية المعني.

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ولفتت الى انه بعد القيام بالاجراءات اللازمة من طرف الطلبة سيتم تمكينهم من الاولوية في السكن الجامعي طبقا لقائمة تضبطها مؤسسة "فداء".



وذكر البلاغ ان هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة "فداء" للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.