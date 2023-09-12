وزارة التربية: تمكين أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وأعوان الديوانة وشهداء الثورة وجرحاها من الأولوية في السكن المدرسي





ودعت وزارة التربية في بلاغ لها، الراغبين من التلاميذ من أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء الثورة وجرحاها، الى تقديم مطلب في الغرض إلى الوحدة المحليّة لديوان الخدمات المدرسية الراجعين إليها بالنظر مصحوبين بالوثائق التالية:

أخبار ذات صلة: وزارة التعليم العالي: منح الأولوية في السكن الجامعي بداية من 2023-2024 للطلبة من أبناء شهداء العمليات الارهابية...

أفادت وزارة التربية، وبالتنسيق مع مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، أنه تقرر بداية من السنة الدراسية الجديدة 2023-2024 تمكين التلاميذ من أبناء الضحايا، من الأولوية في الحصول على السكن المدرسي، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 .ودعت وزارة التربية في بلاغ لها، الراغبين من التلاميذ من أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء الثورة وجرحاها، الى تقديم مطلب في الغرض إلى الوحدة المحليّة لديوان الخدمات المدرسية الراجعين إليها بالنظر مصحوبين بالوثائق التالية:

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مطلب كتابي في الغرض مرفقا بمضمون ولادة حديث العهد للتلميذ (لا يتجاوز 3 أشهر) بالنسبة إلى التلاميذ أبناء شهداء العمليات الإرهابيّة.



ومطلب كتابي في الغرض يتضمّن العدد الرتبي للشهيد ضمن القائمة الصادرة بالرّائد الرسمي عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 مرفقا بمضمون ولادة حديث العهد للتلميذ (لا يتجاوز 03 أشهر) بالنسبة إلى التلاميذ أبناء شهداء الثورة.



كما يتعين على التلاميذ أبناء جرحى الثورة تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن العدد الرتبي للجريح ضمن القائمة الصادرة في الرائد الرسمي عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 مرفقا بنسخة من بطاقة تعريف الجريح ومضمون ولادة حديث العهد للتلميذ لا يتجاوز 03 أشهر).