"تقدم السعودية بطلب استضافة مونديال 2030 و 2034 مجرد تكهنات اعلامية" (رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم)

اكد ياسر المسحل رئيس الاتحادية السعودي لكرة القدم انّ الأخبار المتعددة الرائجة بشأن رغبة السعودية في التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2030 و2034 مجرد تكهنات إعلامية وأن المملكة لم تعلن أي شيء في هذا الشأن حتى الآن.



واوضح المسحل لإذاعة "توك سبورت البريطانية" بخصوص نية السعودية بالترشح لاستضافة البطولة الأهم في العالم : "لم نعلن عن أي نية لذلك. بغض النظر عن التاريخ سننتظر اجتماع مجلس الفيفا في أكتوبر المقبل حيث ستعلن لوائح الترشح لنسخة 2030 ثم نفكر في الأمر (...) من الواضح أننا بلد يعيش من أجل كرة القدم وشعبنا يحلم باستضافة كأس العالم".

وتابع :" أعتقد أن لدينا المكونات اللازمة لاستضافتها في وقت ما بالمستقبل ولكن مثل هذا القرار يخص عديد الجهات في المملكة ولم يتخذ أي قرار (...) لنكون صادقين فان تركيزنا في الوقت الحالي منصب فقط على استضافة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل بعدها سنواصل خططنا لتنظيم كأس آسيا 2027".



...



وحول البنية التحتية للملاعب السعودية قبل استضافة كأس آسيا 2027 المقبلة، قال المسحل: "ستكون هناك 4 ملاعب جديدة وبعض الملاعب يتم العمل على تجديدها (...) نحن متفائلون جدا بالحصول على واحدة من أفضل نسخ كأس آسيا".

وحول وجود أي محادثات لدخول الأندية السعودية في رابطة أبطال أوروبا أجاب ياسر المسحل " في الواقع لا شيء على الإطلاق حدث لقد رأيت الأخبار وأعتقد أنها مجرد شائعة أخرى لا أعرف مصدر تلك الإشاعة, بالطبع رابطة ابطال أوروبا اليوم هي أفضل منافسة لكن تركيزنا هو دعم رابطة أبطال آسيا في النمو خصوصا الأندية السعودية المشاركة فيه".