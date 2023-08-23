صفاقس: حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمحطة سيارات الأجرة للنقل بين المدن بصفاقس

إنتظمت اليوم الأربعاء، بمحطة سيارات الأجرة للنقل بين المدن بصفاقس، حملة تحسيسية حول السلامة المرورية، وذلك ببادرة من المكتب الجهوي بصفاقس لجمعية تونس للسلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع قيادة جهة صفاقس للكشافة التونسية.

وأوضح رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لجمعية تونس للسلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات، لطفي غربال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن هذه الحملة التي تندرج في إطار الحملة الوطنية عطلة آمنة، تهدف إلى تحسيس السواق المهنيين للنقل العمومي غير المنتظم بمحطة اللوجات، بالتغيرات والتحويرات الحاصلة في مجلة الطرقات المنظمة للجولان على الطرقات، وأبرزها قرار وزير النقل الصادر يوم 31 مارس 2021، والمتعلق بمضاعفة مسافة الأمان بين عربتين مقارنة بمسافة الأمان المعمول بها سابقا، والتأكيد على أن نسبة الكحول في الدم بالنسبة للسواق يجب تكون صفر بالمائة، مع تذكيرهم بمخاطر السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق".

وأكد انه "فضلا عن مجهودات المجتمع المدني، من الضروري أن تولي الجهات الرسمية أهمية لملف السلامة المرورية وحوادث الطرقات وترفعه إلى مستوى الملفات السياسية وتتعاطى معه بجدية بإعتباره يتعلق بأرواح بشرية"، وفق تصوّره.

وقال إنّه "من المؤسف أن يذهب أكثر من 700 شخص سنة 2023، ضحيّة على الطرقات التونسية نتيحة العبث والإخلال الحاصل في القواعد الأساسية للسلامة المرورية، فضلا عن الطرقات التي لا تستجيب لمواصفات السلامة المرورية في العالم".



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من جهته، ذكر ممثل قيادة جهة صفاقس للكشافة التونسية، القائد يسري اللومي، "أن هذه الحملة التوعوية تندرج في إطار برنامج العطلة الآمنة والعودة المدرسية، تعد محطة أولى في إنتظار محطات توعوية أخرى متعلقة بالدراجات النارية والطرقات السيارة"، مشيرا إلى أن فوج النقل وفوج أبناء قوات الأمن الداخلي قد هذه الحملة التحسيسية حول السلامة المرورية، وذلك تحت إشراف قيادة جهة صفاقس للكشافة التونسية.