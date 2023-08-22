مسيرة احتجاجية بالعاصمة لأصحاب المحلات والباعة للمطالبة بالكف عن التلاعب بموارد رزقهم





وأوضح هيكل العبيدي، ان تنفيذ هذه المسيرة التي انطلقت من امام سوق سيدي البحري في اتجاه مقر ولاية تونس وذلك مرورا بشارع سالين، جاء ت على اثر الحملات الأمنية التي انتظمت مؤخرا مؤكدا انها قد تسببت في القضاء على العديد من موارد زرق سكان المنطقة

أخبار ذات صلة: إزالة 260 نقطة انتصاب فوضوي بولاية أريانة و12 نقطة و56 حاجز انتصاب فوضوي بتونس العاصمة. ...

نفذ عدد من أصحاب المحلات المتواجدة بنهج بلحسن جراد بالعاصمة (على مستوى سوق سيدي البحري) وعدد من الباعة المتجولين صباح اليوم الثلاثاء مسيرة احتجاجية للمطالبة بالكف عن التلاعب بموارد رزقهم وإيجاد حلول جذرية لهؤلاء الباعة عوضا عن الحلول الأمنية والترقيعية حسب تصريح الناطق الرسمي باسم أصحاب هذه المحلات هيكل العبيدي لوكالة تونس افريقيا للانباء.وأوضح هيكل العبيدي، ان تنفيذ هذه المسيرة التي انطلقت من امام سوق سيدي البحري في اتجاه مقر ولاية تونس وذلك مرورا بشارع سالين، جاء ت على اثر الحملات الأمنية التي انتظمت مؤخرا مؤكدا انها قد تسببت في القضاء على العديد من موارد زرق سكان المنطقة

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وأضاف انه وعلى اثر هذه المسيرة انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تونس جمعت كل من كاتب عام ولاية تونس ورئيس إقليم منطقة تونس وممثلين عن هذه المسيرة، حيث تم الاتفاق على إمكانية عرض هذه المحلات لمنتوجاتها امام مقراتها على ان لا تتجاوز مساحة العرض المتر الواحد مبرزا ان البلدية ستقوم بتحديد هذه المساحة مع إمكانية دفع معاليم بلدية نتيجة هذا العرض امام المحلات.



وبخصوص مشكل عرض الباعة لمنتوجاتهم تعهد المجتمعون على إيجاد حل وذلك بالتفاوض في أقرب الآجال مع صاحب موقف سيارات متواجد على مستوى نهج بلحسن جراد ليقع تقسيمها و استغلالها فيما بعد من قبل هؤلاء الباعة مع إمكانية أيضا دفع معاليم بلدية.



وللاشارة انتظمت مساء يوم الاحد حملات أمنية هادفة بمحيط السوق البلدي "سيدي عمّار" بأريانة والسوق البلدي "سيدي البحري" بتونس العاصمة، تحت إشراف المسؤولين الجهويين ومختلف الوحدات الأمنية والمصالح البلدية، أدت إلى إزالة 260 نقطة انتصاب فوضوي بولاية أريانة و12 نقطة و56 حاجز انتصاب فوضوي بتونس العاصمة.



وقد تمّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية يوم امس الاثنين، على إثر هذه الحملات تنظيف الأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنية بالمنافذ المؤدية إلى الأسواق المذكورة لإحكام منع الانتصاب مجددا.