بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى): برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة يوم السبت القادم دون حضور الجمهور:



قاعة بني خيار س 17

بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت



...



قاعة رشاد خواجة بالمهدية س17

مكارم المهدية-النادي الهلالي

قاعة جمال س17

نادي جمال-نسر طبلبة

قاعة منزل تميم س17

اتحاد منزل تميم-النادي الافريقي

قاعة المكنين س16

سبورتينغ المكنين-الترجي الرياضي

قاعة الشيحية س17

شبيبة الشيحية-النجم الساحلي