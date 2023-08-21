بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى): برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) للموسم الرياضي 2023-2024 المقررة يوم السبت القادم دون حضور الجمهور:
قاعة بني خيار س 17
بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت
قاعة بني خيار س 17
بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت
قاعة رشاد خواجة بالمهدية س17
مكارم المهدية-النادي الهلالي
قاعة جمال س17
نادي جمال-نسر طبلبة
قاعة منزل تميم س17
اتحاد منزل تميم-النادي الافريقي
قاعة المكنين س16
سبورتينغ المكنين-الترجي الرياضي
قاعة الشيحية س17
شبيبة الشيحية-النجم الساحلي
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