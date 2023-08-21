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البطولة الإيطالية : فوز يوفنتوس وأتلانتا وليتشي

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 06:05 قراءة: 0 د, 55 ث
      
استهل يوفنتوس مبارياته في البطولة الإيطالية لكرة القدم، بالفوز على أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد، أمس الأحد لحساب الجولة
الأولى من المسابقة.
وسجل ثلاثية يوفنتوس فيدريكو كييزا في الدقيقة (2)، ودوشان فلاهوفيتش (20) من ركلة جزاء، وأدريان رابيو (45+3).
وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط في بحثه عن استعادة اللقب، كما وصل مدربه
...

ماسيميليانو أليغري إلى المباراة رقم (380) مع الفريق في فترتين بعد (250) فوزا، فيما بقي أودينيزي من دون نقاط.
وفي الجولة ذاتها تعادل روما مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق، سجل هدفي روما أندريا بيلوتي في الدقيقتين (17 و82)، فيما سجل هدفي ساليرنيتانا أنطونيو كاندريفا في الدقيقتين (36 و49)، ليحصل كل فريق على نفطة.
وفاز أتلانتا على ساسولو بهدفين دون رد، حملا توقيع شارل دي كيتلاري في الدقيقة (83)، ونادر زورتيا (90) ليحصل أتلانتا على ثلاث نقاط ويبقى ساسولو في انتظار جولة أخرى لتحقيق الفوز الأول.
كما فاز ليتشي على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، أحرزهما بونتوس ألمكفيست في الدقيقة (85) وفيدريكو فرانشيسكو (87) فيما سجل هدف لاتسيو لاعبه شيرو إيموبيلي (26)، ليضمن ليتشي ثلاث نقاط ويبقى لاتسيو دون نقاط.
وتختتم الجولة اليوم الاثنين بمواجهتين يلتقي فيهما تورينو وكالياري، ويستقبل بولونيا فريق ميلان.


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