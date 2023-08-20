Babnet

كاس الكونفدرالية الافريقية - الاولمبي الباجي يعقد مهمته في التاهل بخسارته امام ضيفه ابو سليم الليبي بهدف دون رد

صعق نادي ابو سليم الليبي مضيفه الاولمبي الباجي التونسي بهدفٍ دون رد على ملعب رادس ستقام مقابلة الاياب يوم الاحد 27 اوت الجاري في طرابلس
Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 18:31 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انقاد الاولمبي الباجي الى الهزيمة امام ضيفه نادي ابو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة عبد المنعم عكاشة في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

...

وستقام مقابلة الاياب يوم الاحد 27 اوت الجاري في طرابلس.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271816


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 20 أوت 2023 | 3 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:07
16:06
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-26
34°-25
35°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*