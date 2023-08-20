كاس الكونفدرالية الافريقية - الاولمبي الباجي يعقد مهمته في التاهل بخسارته امام ضيفه ابو سليم الليبي بهدف دون رد

انقاد الاولمبي الباجي الى الهزيمة امام ضيفه نادي ابو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.



وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة عبد المنعم عكاشة في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.





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وستقام مقابلة الاياب يوم الاحد 27 اوت الجاري في طرابلس.