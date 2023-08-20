سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس: الحاق 27 طالبا بالجامعات الامريكية خلال السنة الدراسية 2023-2024

سيلتحق خلال شهر أوت الجاري 27 طالبا تونسيا بالجامعات الامريكية، لبدء عامهم الدراسي 2023-2024 ومباشرة أنشطة التدريب الأكاديمي والمهني والقيادي، إضافة الى الدورات الدراسية.





كما سيكتسب هؤلاء الطلبة، وفق بلاغ صادر عن السفارة الامريكية في تونس، تلقت (وات) نسخة منه، بفضل تمتعهم "ببرنامج توماس جيفرسون للمنح الدراسية"، خبرة عملية من خلال مشاركتهم في مشاريع خدمة المجتمع والتدريب المهني.



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ويهدف البرنامج، بفضل الفرص الاكاديمية التي يوفرها والادماج المهني وتطوير مهارات القيادة، الى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار والتطوير الديمقراطي في تونس، من خلال اكساب شبكة من الشباب المهارات الأساسية لقيادة التغيير الايجابي في مجالاتهم المهنية وداخل مجتمعاتهم المحلية.





واتاح "برنامج توماس جيفرسون للمنح الدراسية"، منذ انطلاقه سنة 2013، لأكثر من 630 طالبا جامعيا من جميع الولايات التونسية، فرصة الدراسة في أكثر من 100 كلية وجامعة في الولايات المتحدة الامريكية.





وبفضل برامجه المتكاملة، يدعم البرنامج، المهارات الاكاديمية للطلبة وتمكينهم من اللغة الانجليزية، فضلا عن تعزيز قدراتهم القيادية وتطوير خبراتهم المهنية، وتاهيلهم فور عودتهم الى ديارهم، للاسهام في مجتمعاتهم ومجالاتهم المهنية وتنمية بلدانهم.





وابرزت الاستطلاعات السنوية لتاثير البرنامج على المدى الطويل، وفق ذات المصدر، ان نسب توظيف خريجي "برنامج توماس جيفرسون للمنح الدراسية"، تزيد باطراد عن 80 بالمائة بعد اكمال تعليمهم.





وتم يوم 15 أوت الجاري، تكريم 33 طالبا، من خريجي "برنامج توماس جيفرسون للمنح الدراسية"، بالسفارة الامريكية بتونس، من قبل مسؤول الشؤون الثقافية دميتري تاراخوفسكي، قد قضوا سنة دراسية في الولايات المتحدة الامريكية.