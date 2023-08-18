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الانطلاق في عملية جرد خزائن المخطوطات والرقوق بمخبر رقادة بالقيروان بداية من الاسبوع المقبل

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 19:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أذنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي في زيارة أدتها اليوم الجمعة إلى "المخبر الوطني لترميم وصيانة الرقوق والمخطوطات برقادة" من ولاية القيروان، بانطلاق عملية جرد خزائن المخطوطات والرقوق بعد أن تم تكليف لجنة في الغرض تنطلق أشغالها مطلع الأسبوع القادم، تجتمع بصفة يومية لمدة أقصاها شهر. وتضمّ هذه اللجنة ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

واطلعت الوزيرة خلال هذه الزيارة على سير العمل بهذه الوحدة العلمية المختصة في ترميم المخطوطات وحفظها، وتابعت مراحل العملية الوقائية التي تسبق عملية الترميم من معاينة علمية لحالة المخطوط وتعقيمه بهدف المحافظة عليه من الأمراض وتنظيفه، قبل أن يتم إدراجه في فهرس مدقّق ومصنّف حسب المواصفات الدولية.

...

وإثر هذه الزيارة اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية بإطارات المخبر وأعوانه للاطلاع على مشاغلهم وللنظر في السبل الكفيلة بمزيد تحسين ظروف العمل وتطوير المخبر ليصبح مركزا عالميا لدراسة المخطوطات.
وبالمناسبة دعت حياة قطاط القرمازي إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع توسعة فضاءات المخبر بما من شأنه أن يساهم في استقبال أكبر عدد ممكن من الخبراء في المجال وبالتالي معالجة أكثر عدد من المخطوطات والرقوق.


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