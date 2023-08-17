المنستير: مشاركة 21 حرفيا وحرفية في معرض للصناعات التقليدية بساحة الفنون

-نظمت جمعية "رشائق التراث" بمساكن بولاية سوسة وجمعية صيانة مدينة المنستير بالتعاون مع بلدية المنستير والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية معرضا للصناعات التقليدية من 11 الى 17 أوت الجاري بساحة الفنون بالمنستير بمشاركة 21 حرفيا وحرفية من ولايات المنستير وسوسة والقيروان ونابل وصفاقس وذلك وفق ما أفادت به مكتب "وات" رئيسة الجمعية نورة رويس.



ويهدف هذا المعرض الى توفير فرصة للحرفيين والحرفيات لترويج منتوجاتهم وفق ما ذكره رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير الحبيب الغالي الذي اكد أنّ المعرض سجل إقبالا طيّبا من المصطافين التونسيين والسياح من ليبيا والجزائر.





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وشمل المعرض الحلي ومنتوجات العولة والحلويات التونسية التقليدية والملابس التقليدية والفخار ومواد التجميل الطبيعية ومنتوجات من خشب الزيتون والجلد والهدايا التذكارية.

وقد تميز المعرض بمشاركة أصدقاء المريض بالجزائر وجمعية الديوان المحلي للسياحة "سور الغزلان" بالجزائر بمعرض للتحف الأثرية

وذكر رئيس جمعية أصدقاء المريض محمّد لحلاح أنّ الجمعية قدمت ا بمناسبة مشاركتهم في هذا المعرض عروضا تنشيطية لفائدة الأطفال مشيرا الى ان الجمعية ستنظم دورات تكوينية لفائدة الحرفيات في إطار التعاون مع جمعية رشائق التراث لتطوير قدراتهن خاصة في مجالي الاتصال والتسويق الالكتروني.

وكانت جمعية رشائق التراث نظمت معرضا مماثلا بساحة الفنون بالمنستير في الفترة الفاصلة بين يومي 14و16 جويلية 2023 بمشاركة 17 حرفيا وحرفية. وستنظم معرضا للصناعات التقليدية بهرقلة بولاية سوسة في الفترة الفاصلة يبين يومي 18و20 أوت الجاري بمشاركة عشرين حرفيا.