Babnet

رئيس الجمهورية : ’’الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر’’

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية اليوم الحميس في قصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل ضمت كلا من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وذلك وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية
و شدد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.

وأكد الرئيس قيس سعيد ان الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى خاصة وأن البعض يرتب منذ الان إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.
...


وقال الرئيس قيس سعيد أن "الدولة لن تبقى مكتوفة الايدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الادارة من كل من إندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين".
ومن القصبة تحول رئيس الجمهورية إلى المدينة العتيقة ومنها إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث إلتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم.

وقام رئيس الدولة بزيارة بعض المخابز للوقوف على توفر مادة الخبز.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271683


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
39°-26
36°-27
33°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    25164,7

  • (17 août)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,37809 DT        1$ =3,09738 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 août)   852,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*