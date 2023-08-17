رئيس الجمهورية : ’’الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر’’

أشرف رئيس الجمهورية اليوم الحميس في قصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل ضمت كلا من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وذلك وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية

و شدد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.



وأكد الرئيس قيس سعيد ان الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى خاصة وأن البعض يرتب منذ الان إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.

و شدد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.وأكد الرئيس قيس سعيد ان الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى خاصة وأن البعض يرتب منذ الان إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.

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وقال الرئيس قيس سعيد أن "الدولة لن تبقى مكتوفة الايدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الادارة من كل من إندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين".

ومن القصبة تحول رئيس الجمهورية إلى المدينة العتيقة ومنها إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث إلتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم.



وقام رئيس الدولة بزيارة بعض المخابز للوقوف على توفر مادة الخبز.

