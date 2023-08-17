مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعب أمير الشيخ

أعلن مستقبل سليمان اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب أمير الشيخ لمدة موسمين.
ويشغل أمير الشيخ، صاحب الـ 24 عاما ، خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له اللعب لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.
يذكر أنّ مستقبل سليمان سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2023 - 2024، باستقبال الملعب التونسي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة الأولى، اضافة لمستقبل سليمان و الملعب التونسي، فرق الأولمبي الباجي والنجم الساحلي و اتحاد بن قردان والنادي الافريقي وقوافل قفصة.
ويشغل أمير الشيخ، صاحب الـ 24 عاما ، خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له اللعب لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.
يذكر أنّ مستقبل سليمان سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2023 - 2024، باستقبال الملعب التونسي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة الأولى، اضافة لمستقبل سليمان و الملعب التونسي، فرق الأولمبي الباجي والنجم الساحلي و اتحاد بن قردان والنادي الافريقي وقوافل قفصة.
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