مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعب أمير الشيخ

أعلن مستقبل سليمان اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب أمير الشيخ لمدة موسمين.

ويشغل أمير الشيخ، صاحب الـ 24 عاما ، خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له اللعب لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.

يذكر أنّ مستقبل سليمان سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2023 - 2024، باستقبال الملعب التونسي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى، اضافة لمستقبل سليمان و الملعب التونسي، فرق الأولمبي الباجي والنجم الساحلي و اتحاد بن قردان والنادي الافريقي وقوافل قفصة.