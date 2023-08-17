الفنان صابر الرباعي يعانق الإبداع ويصنع الفرجة في اختتام الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي

أسدل الستار، ليلة الأربعاء، على فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان صفاقس الدولي، وذلك بحفل فني أحياه أمير الطرب العربي الفنان صابر الرباعي على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور.



"سعيد جدا أنني أختتم مهرجان صفاقس الدولي... صفاقس مسقط رأسي التي اعتزاز بها وبجمهورها"...بهذه الكلمات المنتقاة اختار الفنان صابر الرباعي، أن يصافح الجمهور الحاضر الذي قدر عدده بأكثر من 8 آلاف متفرج، وفق مصادر أمنية.





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وقد أغدق الفنان صابر الرباعي الذي لقب بأمير الطرب العربي، على جمهوره نهلا من أروع ما ميز مسيرته الفنية وأحدث إصداراته. وبخامته الصوتية التي قدت من صخر، أمتع الحاضرين بمختارات من أجمل أغانيه فأبدع وأقنع وأطرب وحلق بهم في نسائم الإبداع الفني.



حوالي ساعتين ونصف من الزمن، تسلطن خلالها الفنان صابر الرباعي وعانق الإبداع، رفقة الفرقة الموسيقية المتكونة من 12 عنصرا بقيادة المايسترو "قيس المليتي"، في سهرة تميزة بتفاعل كبير للجمهور الذي ردد معه أجمل أغانيه القديمة على غرار "نحبو حزار " و" يا حلوة" و"عاشق مغروم" و "يا دلولة " و"تمنيت" و"ببساطة " و"الطفلة العربية" و"عز الحبايب" و"ألف سلامة عليك" و"يا أبي" و"الأم" و"أتحدى العالم " و"خلص ثارك " و"صيد الريم".



كما أطرب الفنان صابر الرباعي الجمهور الحاضر بأغاني من آخر إصداراته أبرزها "شبوبة" وهي من ألحانه و"حزار ومغيار"، وكوكتال من أشهر أغاني الفنان الراحل أصيل جهة صفاقس "قاسم كافي" وذلك بتوزيع جديد كان أبرزها "على الجبين عصابة " و"عدالة " و"عشيري الأول " و"هالكمون منين " و"على بنت الخالة " و"يا صالح يا صالح " و"ليليري ياما " و"علي جابني " و"حب البنات""

وأمتع صابر جمهوره كذلك بدرر مما خلدته قامات الفن التونسي مثل "الهادي الجويني" و"علي الرياحي". وكان مسك ختام السهرة مع النوبة والحضرة الصفاقسية حيث رقص الجمهور وغنى وتفاعل بشكل كبير على إيقاعات أغنية "سيدي منصور" ونوبة "بو عكازين " وأغنيته الشهيرة "يا مدلل".



ويعتبر الفنان صابر الرباعي، وهو من مواليد 13 مارس 1967 في مدينة صفاقس، من أروع الأصوات العربية ولقب بأمير الطرب العربي، وحقق شهرة عالية وانتشارا واسعا، منذ بداية التسعينات حيث يحمل في رصيده الفني 16 ألبوما غنائيا قام بطرحها في الأسواق بين عامي 1991 و2023 وتعاون في هذه الأغاني مع كبار شركات الانتاج والتوزيع في الشرق الاوسط.

وعلى امتداد مسيرته الفنية نحج صابر الرباعي في كسب الرهان وانتصر للفن والإبداع واستطاع أن يصنع الفرجة بصورته المتميز وحضوره الركحي مما ساهم في نجاحه الكبير على الساحة العربية.



وخلال ندوة صحفية قبل انطلاق العرض، قال الفنان صابر الرباعي " إن النجاح الذي حظيت به عروضي الفنية هذه السنة في مختلف المهرجانات الصيفية بولايات الجمهورية، لم يأت من فراغ وإنما نتيجة العمل والمثابرة ومن شأنه أن يمنحني مزيدا من العزم والمثابرة في العمل من أجل المحافظة على ذلك النجاح " مشيرا إلى أن "المشكل لا يكمن في تحقيق النجاح وإنما في المحافظة عليه والاستمرارية في طريقه".