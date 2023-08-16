يوم الجمعة 18 أوت 2023 مفتتح شهر صفر 1445 هجري (مفتي الجمهورية)

يوافق بعد يوم الجمعة 18 أوت الجاري مفتتح شهر صفر 1445 هجري، وفق بلاغ صدر مساء اليوم الاربعاء، عن مفتي الجمهوريّة التونسيّة.



ولم تثبت، بحسب المصدر ذاته، رؤية هلال شهر صفر مع غروب شمس اليوم الاربعاء 29 محرم 1445 هجري، الموافق ليوم 16 اوت 2023، ويكون غدا الخميس 17 أوت 2023 ، تمام الثلاثين من شهر محرم 1445 هجري.





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