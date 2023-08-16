نابل: النقابة الاساسية للشركة الجهوية للنقل تطلق نداء استغاثة لانقاذ الشركة من الوضعية الصعبة التي آلت اليها (مسؤول نقابي)

اطلق الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل حسني بن سالم في تصريح لمكتب /وات/ بنابل نداء استغاثة للسلط الجهوية وسلطة الاشراف لانقاذ الشركة الجهوية للنقل بنابل التي تواجه عديد الاشكاليات التي زادت تعقيدا في الفترة الاخيرة بسبب فقدان قطاع الغيار لصيانة الحافلات وعدم اقتناء حافلات جديدة بما بات يهدد العودة المدرسية وقدرة الشركة على تامين النقل المدرسي" وفق تقديره.





وتابع بن سالم في تصريحه "ندعو وزارة النقل باعتبارها سلطة الاشراف الى التعجيل بالتدخل لانقاذ الشركة من الغرق بدءا بالاسراع بتعيين رئيس مدير عام على راسها بعد نحو سنة من تعيين متصرف مفوض وايجاد حلول عاجلة للضائقة المالية التي تعاني منها المؤسسة بعد ان وجدت نفسها عاجزة عن استخلاص مستحقاتها لدى عديد الهياكل العمومية".



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واوضح ان "الوضعية المالية الصعبة للشركة" انعكست سلبا على ادائها لتصبح غير قادرة على توفير قطع الغيار لصيانة حافلاتها واحكام الاعداد المبكر للعودة المدرسية التي اصبحت "تخيم عليها الضبابية" خاصة وان الاسطول اصبح "مهترئا وغير قادر على تامين خدمات النقل المدرسي".

وكشف في ذات السياق ان الشركة اضطرت بسبب ما تواجهه من اشكاليات " وعدم انجاز اقتناءات جديدة او توفير قطع الغيار الى الغاء عدد من الخطوط من بينها خطوط قليبية نابل وقليبية تونس ونابل المهدية" .

وكانت وضعية الشركة الجهوية للنقل بنابل محور اعمال اجتماع هيئة ادارية قطاعية للاتحاد الجهوي للشغل بنابل انقعد الثلاثاء واصدر اليوم بيانا طالب فيه بالخصوص بتعيين رئيس مدير عام على راس الشركة واعداد خطة لانقاذ الشركة وتجديد الاسطول المتقادم وتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الحافلات لتمكين الشركة من اداء دورها الاجتماعي وخاصة تأمين النقل المدرسي وانجاح الموسم الدراسي.

ودعا المجتمعون سلطة الاشراف الى التدخل العاجل لتمكين الشركة من استخلاص ديونها المتخلدة لدى المتمتعين بخدماتها وخاصة الهياكل العمومية والوزارات.