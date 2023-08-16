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الرابطة المحترفة الثانية: النادي القربي يعزز صفوفه بخمسة انتدابات جديدة

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 11:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن النادي القربي، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، عن تعزيز صفوفه بخمسة انتدابات جديدة.
وكشف النادي القربي عن تعاقده مع بلقاسم المهذبي قادما من هلال مساكن، و رائد بوزيد و حسن الخمير القادمين من نادي كرة القدم بالحمامات، و بلال قلبي قادما من نادي منزل بوزلفة، والمهاجم علي صالح بعد خوضه لعديد التجارب مع أولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية وجندوبة الرياضية.
كما قامت الهيئة المديرة للنادي القربي بتجديد عقود كل من حارس المرمى نصر الدين قويعة و الظهير الأيسر خليل باني.


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