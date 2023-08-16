الأولمبي الباجي يتعاقد مع اللاعب المالي علي سيسوكو

أعلن الأولمبي الباجي اليوم الأربعاء التعاقد مع اللاعب المالي علي سيسوكو لمدة موسمين.



ويشغل اللاعب علي سيسوكو، صاحب الـ 25 عاما، خطة متوسط ميدان دفاعي، وقد لعب سابقا في صفوف أولمبيك باماكو و الملعب المالي.





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ويأتي هذا الانتداب الجديد للأولمبي الباجي قبل أيام من موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.

ويستهل الأولمبي الباجي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستعود للنشاط يوم السبت والأحد القادمين 19 و 20 أوت، بملاقاة النجم الساحلي على أرضية ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى الى جانب الأولمبي الباجي والنجم الساحلي فرق اتحاد بن قردان و النادي الافريقي و مستقبل سليمان و الملعب التونسي و قوافل قفصة.