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وزير النقل يوكد ضروروة مزيد التنسيق لرفع الطائرات والمعدات التي خرجت عن الخدمة على مستوى المطارات

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 17:02 قراءة: 0 د, 48 ث
      
- دعا وزير النقل، ربيع المجيدي، المتدخلين في قطاع النقل الجوي، الى التنسيق لرفع الطائرات والمعدّات، التي زال الإنتفاع بها في أقرب الآجال على مستوى المطارات والعمل على ضمان انتظام السفرات.

وشدد المجيدي، الثلاثاء، خلال جلسة عمل خصّصت لتقييم خدمات النقل الجوي المسداة، الى العمل على ضمان حسن التصرّف في مختلف مرافق المطار بما يمكن من أداء وظيفته في أفضل الظروف الممكنة وفي ظل الإمكانيات المتاحة.

...

وتابعت الجلسة، التي حضرها مسؤولون عن مجمل الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات والإدارة العامة للطيران المدني، النظر في حزمة الإجراءات، التي تم اتخاذها لتأمين أفضل الخدمات في مختلف العمليات المتعلقة بمرحلة المغادرة إلى دول الإقامة والإعداد للموسم الصيفي القادم.

وشدد المجيدي، على ضرورة توفير ظروف سفر ملائمة بقاعات الإنتظار والعبور والحرص على حسن الإحاطة بمسافري الرحلات المؤجلة أو من ذوي الحالات الخاصة.

ولاحظ اهمية تعهد الأسطول وتفادي كل ما من شانه أن يتسبب في اضطرابات على مستوى البرنامج التجاري للخطوط التونسية وايجاد حلول للاشكاليات ذات الصلة بمعالجة الأمتعة والعمل على تسليمها بالشكل الأمثل.


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