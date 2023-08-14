Babnet

القطاع الطاقي: 17 رخصة استكشاف في طور المصادقة في موفى جوان 2023

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 17:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قدّر العدد الجملي لرخص الاستكشاف، في المجال الطاقي، في مرحلة المصادقة، في موفى جوان 2023، ب17 رخصة منها 14 رخصة بحث و3 رخص استكشاف للطاقة، وفق ما أوردته النشرية الشهرية للطاقة لشهر جوان 2023، قام بنشرها، الإثنين، المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ويقدر العدد الجملي للزمات في المجال الطاقي ب56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج. وتساهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للنشاطات البتروليّة في 34 من هذه اللزمات على مستوى الانتاج ومباشرة في 3 لزمات.

...

والجدير بالذكر أنّ رخصة جديدة للبحث "بوغرارة"، وقع إسداؤها منذ جانفي 2023 (وفق الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 6 الصادر في 17 جانفي 2023).

وتم تسجيل عمليّة جديدة للتنقيب ببئرين للاستكشاف ويتعلّق الأمر ب"عريفة 2" و"صباح 1" في موفى جوان 2023.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271497


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
35°-24
35°-24
35°-25
36°-26
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*