باجة: تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية ومختلف المستويات التعليمية خلال فعاليات الحفل الجهوي السنوي ليوم العلم

انتظم، اليوم الاثنين، بمقر ولاية باجة، الحفل السنوي ليوم العلم الجهوي، بإشراف المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير الولاية، وتمّ بالمناسبة تكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية للسنة الدراسية 2022/2023 والتلاميذ المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية 2023 ومنهم عدد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية .



ونوّه المندوب الجهوي للتربية، فاروق العويشي، بالمناسبة، بجهود كل الأطراف فى إنجاح السنة الدراسية، وفي المساهمة فى تحسين نتائج الجهة، وخاصّة الاسرة التربوية والمصالح الامنية واطارات الجهة، معتبرا أن يوم الاحتفال بيوم العلم يساهم في تحفيز كلّ الاطراف لمزيد تطوير قطاع التعليم بالجهة.





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واستعرضت مصالح مندوبية التربية، خلال الاحتفال، جملة من المؤشرات حول القطاع والتي أظهرت تحسّن نسب النجاج فى امتحاني ختم التعليم الاساسي والابتدائي بالجهة، وتراجعا طفيفا فى نسبة النجاح بالبكالوريا والبالغة 49.86 بالمائة مقابل 50,20 بالمائة خلال السنة المنقضية.

وقدرت نسبة النجاح فى امتحان ختم التعليم الابتدائي (السيزيام) بـ33 بالمائة توجه 25.25 بالمائة منهم الى المدرسة الاعدادية النموذجية مقابل توجيه 24,69 بالمائة خلال السنة المنقضية، فى حين ارتفعت نسبة الناجحين فى امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي الى 51.65 بالمائة توجه 72 بالمائة منهم الى المعهد النموذجي مقارنة بنسبة نجاح بلغت 47 بالمائة سنة 2022.

وسجلت مصالح مندوبية التربية اعلى نسب نجاح فى امتحانات البكالوريا فى المعهد النموذجي بمدينة باجة بنسبة 100 بالمائة يليه معهد ابن الهيثم بنسبة 70,18 بالمائة.

وقدّرت نسب النجاح حسب الشعب بـ41.73 بالمائة فى شعبة الاداب، و82 بالمائة فى شعبة الرياضيات، و50 بالمائة فى شعبة العلوم التجريبية، و49.90 بالمائة فى شعبة علوم التقنية، و48.39 بالمائة فى شعبة الاقتصاد والتصرف، و63,35 بالمائة فى شعبة علوم الاعلامية و51,79 بالمائة فى شعبة الرياضة.