Babnet

بهدف في الوقت البديل ... مرتضى بن وناس يمنح قاسم باشا فوزا مثيرا على انقرة غوجو 3-2

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 13:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قاد المدافع الدولي التونسي مرتضى بن وناس فريقه قاسم باشا الى فوز مثير بتسجيله هدف الفوز على الضيف انقرة غوجو 3-2 في المباراة التي اقيمت امس السبت لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة تركيا لكرة القدم.
وكانت المباراة تتجه نحو التعادل 2-2 قبل ان ينجح مرتضى بن وناس في خطف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع مانحا فريقه اول ثلاث نقاط له في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271441


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 13 أوت 2023 | 26 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:15
16:10
12:31
05:34
03:58
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-23
35°-24
35°-24
36°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*