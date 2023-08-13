بهدف في الوقت البديل ... مرتضى بن وناس يمنح قاسم باشا فوزا مثيرا على انقرة غوجو 3-2

مرتضى بن وناس وهدف قاتل وغاية في الجمال

ويهدي الثلاث للنقاط لفريقه قاسم باشا



pic.twitter.com/RQ6NrsR3S7 — Mohammed Ali (@9494_mohamed) August 12, 2023

قاد المدافع الدولي التونسي مرتضى بن وناس فريقه قاسم باشا الى فوز مثير بتسجيله هدف الفوز على الضيف انقرة غوجو 3-2 في المباراة التي اقيمت امس السبت لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة تركيا لكرة القدم.وكانت المباراة تتجه نحو التعادل 2-2 قبل ان ينجح مرتضى بن وناس في خطف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع مانحا فريقه اول ثلاث نقاط له في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.