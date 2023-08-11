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مستقبل سليمان - انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب محمد التلمساني وتعويضه بمحمد العياري

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 18:59 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن مستقبل سليمان اليوم الجمعة عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدربه محمد التلمساني وتعويضه بمحمد العياري.
وقال مستقبل سليمان في بيان اليوم الجمعة "على اثر تلقي المدرب محمد التلمساني لعرض من إحدى النوادي الليبية، وتبعا للاتفاق الحاصل بينه وبين إدارة الفريق تم التوصل لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي".
واضاف المصدر ذاته "في اجواء منعشة وحضارية، تم مساء اليوم الجمعة تسليم المقاليد الفنية للمدرب محمد العياري للإشراف على الفريق واتمام بقية المشوار".
وسيخوض مستقبل سليمان منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والملعب التونسي والاولمبي الباجي وقوافل قفصة. ويستهل الفريق مشواره باستضافة الملعب التونسي يوم 19 اوت الجاري.


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