وزارة التجهيز والاسكان تعلن عن طلب عروض من قبل عشر بلديات للاشراف الكامل على برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة في تونس

اكدت وزارة التجهيز والاسكان، الجمعة، عن انطلاق بلديات سوسة ونفطة والقيروان ونابل والمنستير ورادس ومدنين وقليبية ورأس الجبل وعوسجة، في الاعلان عن طلبات عروض لاختيار مكتب دراسات متعدد التخصصات او مجمع من مكاتب دراسات او مجمع هندسين استشاريين ومهندسين معماريين، لانجاز مهمة الاشراف الكاملة على برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة في تونس.



وستتولى هذه المكاتب او المجامع، التي سيقع اختيارها في اطار طلبات العروض، وفق بلاغ صدر، الجمعة، عن وزارة التجهيز، مهمة انجاز الدراسات التقنية والمساعدة في اختيار المقاولات والرقابة ومراقبة الاشغال. وسيقع الإعلان عن ملفات طلب العروض من طرف البلديات عن طريق منظومة الشراءات العمومية.





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وأفادت الوزارة في بلاغها أنّه تكريسا لمبدا اللامركزية، تم اسناد صفة صاحب المشروع للبلديات العشر، التّي وقع اختيارها، البلديات المختارة والتي قدمت عمليات التدخل لمراكزها العمرانية القديمة، وذلك في اطار مشروع مندمج ومتكامل مع الحرص على متابعته وتنفيذه واعتماد مبدا التشاركية وتفعيل دور المواطنين والمجتمع المدني.



ويهدف برنامج احياء المراكز العمرانية القديمةفي تونس في مرحلته الجديدة، الى تحسين الظروف المعيشية للسكان بالاضافة الى تعزيز التراث العمراني الغني والحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، من خلال تجديد المراكز العمرانية القديمة.



وتم ادراج هذا البرنامج، وفق ذات المصدر، ضمن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020، بميزانية تقدر ب 50 مليون دينار، بتمويل من الدولة التونسية وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرض من البنك الاوروبي للاستثمار.