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مباراة ودية: فوز نجم المتلوي على الاتحاد المنستيري 2 - 0

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فاز النجم الرياضي بالمتلوي على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 2 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت ثنائية النجم الرياضي بالمتلوي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ليلة أمس الخميس، عن طريق اللاعب حازم مستوري واللاعب الكونغولي شانس، خلال الشوط الثاني.
يذكر أنّ نجم المتلوي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى باستقبال اتحاد تطاوين، فيما يستهل الاتحاد المنستيري مشواره بلقاء النادي البنزرتي خارج ميدانه ضمن الجولة الثانية.
تجدر الاشارة الى أنّ نجم المتلوي والاتحاد المنستيري سيخوضان غمار المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك فرق الترجي الرياضي ومستقبل المرسى والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي واتحاد تطاوين .
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