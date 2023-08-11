وزيرة المرأة تعطي إشارة انطلاق تظاهرة "ناجحات ببلادي" لتكريم  312 امرأة  بكامل تراب الجمهورية

أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى مساء أمس الخميس، اشارة اطلاق الدورة

الأولى من تظاهرة "ناجحات ببلادي" من ولاية القيروان وذلك بالتزامن مع باقي الولايات لتكريم 312 امرأة بمناسبة الاحتفال بالعيد

الوطني للمرأة التونسيّة الموافق لـ 13 أوت من كل سنة





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وأفادت آمال بلحاج موسى في تصريح ل(وات) أن هذه البادرة هي الأولى من نوعها التي تطلقها الوزارة وذلك في إطار لا مركزية

الاحتفال باليوم الوطني للمرأة حيث تم تكريم 13 امرأة في كل ولاية في نفس التوقيت وبنفس محتوى الفقرات الاحتفالية



وأضافت انه تم اختيار 13 امرأة من كل ولاية في كافة المجالات التربوية والاقتصادية والحقوقية والطبيّة وغيرها من المجالات التي أثبتت فيها الفتيات والنساء تميّزهن مؤكدة أن هذه التظاهرة "سيتم تنظيمها دوريا كل سنة لتكريس الاحتفاء بالفعل النسائي والتعريف بانجازات النساء وابتكاراتهن ونجاحهن على المستوى المحلي والوطني



كما بينت ان اختيار ولاية القيروان لاحتضان فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من تظاهرة "ناجحات ببلادي" يعود إلى تثمين أدوار النساء القيروانيات واستحضار الدور الذي لعبته "أروى القيروانية" في فرض "الصداق القيرواني" وتحرير النساء من تعدد الزوجات بالإضافة إلى دور فاطمة الفهرية التي أسست أول جامعة في العالم مشيرة الى انه من بين دواعي اختيار القيروان وجود بعض الظواهر السلبية التي تحجب نجاحات النساء الفاعلات والمبدعات في شتى الميادين



وشددت الوزيرة في هذا الخصوص على ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظواهر السلبية كارتفاع نسب الفقر والامية

ومحاولات وحالات الانتحار بالمناطق المهمشة لافتة الى أن الوزارة تنتهج التمييز الايجابي مع عدة ولايات عانت من التوزيع غير العادل

للثروات حسب تقديرها



وأوضحت في هذا الاطار ان الوزارة أطلقت منذ يومين برنامج التمكين الإقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في ولايتي القيروان

وسيدي بوزيد باعتمادات قدرها 1 مليون دينار على مدى 4 أشهر، سيكون نصفها لولاية القيروان على أن يتم تعميم هذه التجربة

النموذجية خلال سنة 2024 باعتمادات أكبر



وبينت الوزيرة أن 126 أسرة بولاية القيروان حظيت الى

حدود سنة 2023 ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة باعتمادات مالية قدرها 655 ألف دينار واستفادة 98 امرأة وفتاة بالمشاريع الممولة ضمن برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" باعتمادات مالية بلغت 680 ألف دينارالى جانب تمكين 1610 أسرة منتفعة بخدمات التمكين الاجتماعي للأسر في مجالات التربية الوالدية ولبالأهيل للحياة الزوجية والوقاية من السلوكات السلبية ورصد اعتمادات بقيمة 319 ألف دينار لبعث موارد رزق لفائدة امهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي





وجدير بالاشارة الى أنه تم خلال هذه التظاهرة تكريم ثلة من النساء ممّن أثبتن تميّزهن في برامج الوزارة وأمهات التلميذات المتفوقات وصاحبة شركة تعاونية بالإضافة إلى ثلة من النساء الفاعلات في ولاية القيروان في المجال القانوني والصحي والرياضي والاقتصادي.

وتم كذلك على هامش الاحتفالية تنظيم معرض "رسامات القيروان" ومعرض الحرفيّات والمجامع والشركات التعاونيّة إلى جانب عرض لمنشورات الوزارة

