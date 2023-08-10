بوكثير: عرض مشروع قانون جديد يتعلق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي على مجلس الوزراء في أقرب الآجال

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أنه سيقع عرض مشروع قانون جديد يتعلق بالأخلاقيات العلمية ومكافحة الانتحال العلمي على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.



وأضاف منصف بوكثير أن هذا المشروع القانوني يتضمن مجموعة من الضوابط والقواعد المتعلقة بالنزاهة الأكاديمية والأمانة العلمية والشفافية عند إعداد ونشر البحوث العلمية والدراسات والمؤلفات البيداغوجية وكل المنتجات العلمية الى جانب تقديمه تعريفا موسعا للانتحال العلمي يتماشى مع التطورات والتغيرات التي يشهدها مجال البحث العلمي والنشر بصفة عامة.





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وأكد بوكثير عمل الوزارة على إصلاح منظومة الانتداب والترقية لمدرسي وباحثي التعليم العالي عبر تنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 باقتراح تطوير طريقة عمل اللجان الوطنية للانتداب والترقية بإضفاء مزيد من الشفافية والموضوعية على المناظرات الوطنية بالإضافة إلى رقمنة مراحل هذا المسار.



وتحدث الوزير عن تحديات الذكاء الاصطناعي وبعض آثاره السلبية، مشيرا إلى تكوين تونس لفريق من الكفاءات للاستشراف واليقظة والتفكير في السبل الفضلى للانتفاع من الاستعمالات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني في مختلف القطاعات إضافة إلى تلافي الجوانب السلبية في علاقة "بالانحرافات الخطيرة التي بدأت تظهر" والاستخدامات السلبية، وفق تعبيره.





