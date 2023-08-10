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الكرة الطائرة: عامر النصراوي مدربا جديدا لمولدية بوسالم

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت مولدية بوسالم عن تعيين عامر النصراوي مدربا جديدا لأكابر فريق الكرة الطائرة بداية من الموسم الجديد 2023 - 2024.
وسيخلف عامر النصراوي، الذي سبق له تدريب مولدية بوسالم خلال موسم 2017-2018، المدرب هيثم الوسلاتي الذي قاد الفريق في شهر ماي الماضي للتتويج ببطولة افريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة في أول مشاركة للمولدية بعد تغلبها في النهائي على الزمالك المصري بثلاثة أشواط لشوطين.


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