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سليانة: تقدّم عدد من المشاريع المائيّة المنجزة في مكثر وبوعرادة والكريب بنسب متفاوتة (رئيس إقليم الصوناد)

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بمعتمديات مكثر وبوعرادة و الكريب من ولاية سليانة تقدما بنسب متفاوتة.
وبيّن رئيس الإقليم، هيثم العلاقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال بناء البئر العميقة السوالم 7 بمعتمدية مكثر متواصلة في مرحلة توسعة البئر وإكسائها، بينما تم الانتهاء من حفر البئر العميقة بمعتمدية بوعرادة وهي حاليا بصدد التجربة في انتظار انتهاء الأشغال بها في أواخر شهر ديسمبر 2022.
وأضاف أنّه سيتم ربط البئر العميقة الدخانية 4 بمعتمدية الكريب في أجل أقصاه 20 أوت الجاري، لتوفر بذلك تدفّقا إضافيّا يقدر بـ25 لترا في الثانية وتساهم في تدعيم الموارد المائية بمركب الكريب-قعفور-بورويس.
وأشار المسؤول إلى أن المصالح المعنية انتهت من أشغال البئر العميقة بوكحيل 3 حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 بالمائة، غير أن البئر لا تزال في مرحلة التجربة والتنظيف إلى حين الحصول على نتائج تحاليل مطابقة للمواصفات التونسية، ليتم في ما بعد استغلالها وتدعيم مركب برج المسعودي وتفادي النقص المسجل في التزود بالماء الصالح للشرب.


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