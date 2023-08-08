نائب وزير الصحّة بجمهوريّة الصّين الشعبيّة يعرب عن استعداد بلاده لمزيد دعم الشراكة مع تونس وتنويع مجالاتها

أعرب نائب وزير الصحّة بجمهوريّة الصّين الشعبيّة لي ايشاو، خلال لقائه وزير الصحّة علي المرابط أمس الإثنين بمقرّ الوزارة، عن استعداد بلاده لمزيد دعم الشراكة مع تونس وتنويع مجالاتها.



وأشاد نائب وزير الصحّة بجمهوريّة الصين الشعبيّة الذي يؤدّي والوفد المرافق له زيارة رسميّة إلى تونس خلال الفترة من 5 إلى 9 أوت الجاري، بمستوى علاقات التعاون التونسي الصّيني في القطاع الصحّي، لافتا في هذا الصدد إلى مرور 50 سنة على إرسال الفرق الطبيّة الصينيّة إلى تونس وإرساء مركز الطبّ التقليدي الصيني بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى منذ سنة 1994.





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من جهته لفت علي المرابط خلال هذا اللّقاء الى عراقة علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بين الجمهوريّة التّونسيّة وجمهوريّة الصّين الشعبيّة والتّي تشمل عديد المجالات ومنها المجال الصحّي.



وذكّر في هذا الصدد بالخصوص بالبرامج المشتركة لدعم البنية التحتيّة والخدمات الصحّية في المناطق ذات الأولويّة من خلال البعثات الطبية الصينيّة إلى تونس وإنجاز مشروع المستشفى الجديد بصفاقس وتعزيز المهارات والقدرات لدى مهنيّي الصحّة في مختلف الإختصاصات.





وللاشارة من جهة أخرى ، وبمناسبة زيارة العمل التّي يؤدّيها نائب قام تحول وزير الصحّة بجمهوريّة الصّين الشعبيّة إلى والوفد المرافق له أمس الإثنين بزيارة مركز المساعدة الطبيّة الإستعجاليّة بتونس واطّلع خلالها على منظومة الطبّ الإستعجالي ومجالات التدخّل التّي يؤمّنها المركز في حالات الطوارئ.



وجدّد نائب وزير الصحّة الصّيني التّعبير عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع تونس في مجال التوقّي من الجوائح ومجابهة الطوارئ الصحّية.