بن عروس : الدورة الثالثة لمهرجان أوذنة الدولي من 16 إلى 19 أوت 2023

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الدورة الثالثة لمهرجان أوذنة الدولي من 16 إلى 19 اوت 2023 بمسرح أوذنة الأثري .



ووفق بلاغ صدر اليوم الاثنين عن المندوبية يتضمن برنامج المهرجان أربع سهرات تنطلق بعرض الافتتاح " دبك الطبل " يوم الأربعاء 16 أوت والذي تؤمنه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وتتوزع باقي السهرات على حفل موسيقي يوم الخميس 17 أوت للفنانة ألفة بن رمضان ثم عرض حضرة رجال تونس لتوفيق دغمان يوم الجمعة 18 أوت ويختتم المهرجان يوم السبت 19 أوت بعرض الاوركستر السمفوني لمجموعة solistes" les "بمقرين.