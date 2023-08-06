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قابس: تدخلات مجموعة قابس للنظافة تشمل مقبرة سيدي بولبابة

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تواصل مجموعة قابس للنظافة جهودها في تنظيف مدينة قابس حيث قامت مساء أمس السبت بتدخلات شملت مقبرة سيدي بولبابة
من خلال إزالة الأعشاب وجمع الأكياس والقوارير البلاستيكية وتقليم الأشجار.

وكانت هذه المجموعة المتكونة من أفراد من مختلف الفئات والشرائح العمرية قد انطلقت في عملها التطوعي منذ بداية شهر جوان الماضي وقامت
...

بتدخلات عديدة ونوعية مكّنت من تنظيف العديد من الشوارع الرئيسية لمدينة قابس وذلك بكنس جوانب الطرقات وجمع النفايات ورفع الأتربة الموجودة
فيها.

كما قامت هذه المجموعة بحملات نظافة بكورنيش مدينة قابس وبالحي التجاري بجارة وأمام العديد من المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمحكمة
الابتدائية الى جانب حملة نظافة بمقبرة الفقيرة هنية بشاطئ السلام.


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